Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Marc Marquez, la caduta nelle qualifiche di Spielberg. VIDEO

foto-video fotogallery
26 foto

Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla fine del Q2 ha perso l'anteriore in curva 2 ed è finito nella ghiaia. Marc è rientrato in pista e si è lanciato per l'ultimo time attack, ma non è riuscito a migliorarsi con la sua Ducati visibilmente danneggiata. Scatterà dalla seconda fila in quarta posizione

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARQUEZ - LA GRIGLIA DI PARTENZA

ALTRE FOTOGALLERY

La caduta di Marquez nelle qualifiche di Spielberg

foto-video

Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla...

26 foto

MotoGP, la griglia di Spielberg: Sprint alle 15

motogp

Marco Bezzecchi firma la pole position in Austria, la prima con Aprilia. Con lui in prima fila...

21 foto

La griglia MotoGP (ad oggi) per il 2026

mercato piloti

Luca Marini ha raggiunto l'accordo con Hrc per il rinnovo di contratto e resterà dunque nel team...

23 foto

Olio e cadute: stop di 19 minuti nelle Pre-quali

RICOSTRUZIONE

Una bandiera rossa ha fermato le Pre-qualifiche di Spielberg per 19 minuti. Le cadute di...

23 foto

GP Austria, i qualificati al Q2: Bez e Martin out

MotoGp

Miglior tempo per Marc Marquez nelle Pre-qualifiche di Spielberg, alle sue spalle Pedro Acosta e...

12 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Troppo dolore, Vinales salta il GP d'Austria

    ktm tech3

    Il pilota spagnolo ci ha provato fino all'ultimo, con un tentativo disperato in Q1, prima di...

    Moto2: Canet da Vds, Fantic punta Arbolino o Salac

    mercato piloti

    Il pilota spagnolo trova un accordo triennale per correre un altro anno in Moto2 e poi...

    Moto3, Cruces in trattativa con Cip Greenpower

    mercato piloti

    Lo spagnolo, che corre nel JuniorGp Moto2, è la soluzione preferita dalla squadra per il 2026: in...