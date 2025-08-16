Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla fine del Q2 ha perso l'anteriore in curva 2 ed è finito nella ghiaia. Marc è rientrato in pista e si è lanciato per l'ultimo time attack, ma non è riuscito a migliorarsi con la sua Ducati visibilmente danneggiata. Scatterà dalla seconda fila in quarta posizione

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARQUEZ - LA GRIGLIA DI PARTENZA