Marc Marquez, la caduta nelle qualifiche di Spielberg. VIDEO
Caduta per Marc Marquez nelle qualifiche del GP d'Austria. Lo spagnolo a meno di 3 minuti dalla fine del Q2 ha perso l'anteriore in curva 2 ed è finito nella ghiaia. Marc è rientrato in pista e si è lanciato per l'ultimo time attack, ma non è riuscito a migliorarsi con la sua Ducati visibilmente danneggiata. Scatterà dalla seconda fila in quarta posizione
