La MotoGP è di scena a Barcellona fino a domenica 7 settembre per il Gran Premio della Catalogna . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend

Si parte venerdì 5 settembre con le prime prove libere in programma alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche . Sabato il solito show con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15 che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale con le gare : la top class scatta alle 14, preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito del Montmeló, lungo 4,66 km. Inaugurato nel 1991, il tracciato è situato 20 km a nord di Barcellona. Presenta 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) e il rettilineo più lungo misura ben 1047 metri.