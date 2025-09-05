MotoGP, GP Barcellona (Catalunya): orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Barcellona fino a domenica 7 settembre per il Gran Premio della Catalogna. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend
Gli orari del GP Catalunya
Si parte venerdì 5 settembre con le prime prove libere in programma alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche. Sabato il solito show con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15 che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale con le gare: la top class scatta alle 14, preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito del Montmeló, lungo 4,66 km. Inaugurato nel 1991, il tracciato è situato 20 km a nord di Barcellona. Presenta 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) e il rettilineo più lungo misura ben 1047 metri.
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Loris Capirossi (Ducati)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2006: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Dani Pedrosa (Honda)
- 2009: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Casey Stoner (Honda)
- 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2016: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Jorge Lorenzo (Ducati)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Fabio Quartararo (Yamaha)
- 2021: Miguel Oliveira (Ktm)
- 2022: Fabio Quartararo (Yamaha)
- 2023: Aleix Espargaro (Aprilia)
- 2024: Pecco Bagnaia (Ducati)
Le previsioni meteo
Qualche nuvola nelle giornate di venerdì e domenica e sole pieno il sabato. Il weekend del GP Catalunya dovrebbe essere caratterizzato da sessioni interamente sull'asciutto, con le precipitazioni che dovrebbero stare alla larga dal Montmeló e le temperature che dovrebbero essere costantemente sopra i 20 gradi.