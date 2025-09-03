MotoGP, orari e dove vedere il GP Barcellona in Catalunyagp catalunya
La MotoGP torna in pista a Barcellona, dove si corre fino al 7 settembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito tutti gli orari sui nostri canali
Dopo una settimana di pausa post Ungheria la MotoGP torna in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 settembre col racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini la telecronaca della Moto2 e della Moto3.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Venerdì 5 settembre le prime prove libere sono in programma alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15 che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale con le gare: la top class scatta alle 14, preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).
GP Catalunya, gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 4 settembre
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 5 settembre
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - Pre qualifiche
- Ore 14: Moto2 - Pre qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 6 settembre
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 7 settembre
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP