MotoGP, orari e dove vedere il GP Barcellona in Catalunya

La MotoGP torna in pista a Barcellona, dove si corre fino al 7 settembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito tutti gli orari sui nostri canali

LA CLASSIFICA PRIMA DI BARCELLONA

Dopo una settimana di pausa post Ungheria la MotoGP torna in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 7 settembre col racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini la telecronaca della Moto2 e della Moto3. 

Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14

Venerdì 5 settembre le prime prove libere sono in programma alle 10.45, poi alle 15 le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15 che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica il gran finale con le gare: la top class scatta alle 14, preceduta al solito dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15).

GP Catalunya, gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Giovedì 4 settembre

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 5 settembre

  • Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 - Pre qualifiche
  • Ore 14: Moto2 - Pre qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 6 settembre

  • Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 7 settembre

  • Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 - gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 - gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy MotoGP

