Alex Marquez firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha preceduto Quartararo e suo fratello Marc. In seconda fila le due Ducati VR46 di Morbidelli e Di Giannantonio, tra di loro la Ktm di Acosta. Seconda eliminazione consecutiva in Q1 per Pecco Bagnaia: weekend fin qui complicato per il torinese che partirà 21°. La griglia è valida sia per la Sprint Race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE