Ritiro per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Le Mans. Il torinese, scattato dalla sesta casella in griglia, nel corso del secondo giro è scivolato in curva 3 mentre si trovava in quarta posizione alle spalle di Alex Marquez. Il pilota Ducati ha provato a rialzare la sua GP25 per tornare in pista, ma è stato costretto a ritirarsi. Primo "0" stagionale per Bagnaia che è ancora terzo nel Mondiale con un distacco di 31 punti dal leader Marc Marquez

