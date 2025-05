Seconda pole consecutiva per Fabio Quartararo, che dopo Jerez firma il miglior tempo nelle qualifiche anche a Le Mans. L'idolo di casa scatterà davanti ai fratelli Marquez: Marc 2° e Alex 3°. Seconda fila per Pecco Bagnaia, 6° in griglia, insieme ad Aldeguer e Vinales. 7° Bezzecchi, 9° Morbidelli. . La griglia di partenza è valida sia per la Sprint delle 15 di oggi sia per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

