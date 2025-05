A Le Mans è l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW dalle 15: l'idolo di casa Fabio Quartararo parte davanti a tutti, poi i due fratelli Marquez (Marc 2° e Alex 3°). Costretto alla rimonta dalla seconda fila Pecco Bagnaia, che scatterà dalla sesta casella alle spalle di Aldeguer e Vinales. In Moto3 pole di Quiles davanti a Guido Pini, in Moto2 sarà Gonzalez a partire ancora una volta in testa

LA GRIGLIA DI PARTENZA