Al Sachsenring scocca l'ora della Sprint Race che, come previsto, si correrà sul bagnato come le qualifiche della mattina: semaforo verde alle 15.10, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, con 10' di ritardo dopo la bandiera rossa in Moto3. Marc Marquez in pole davanti a Zarco su Honda e a Bezzecchi su Aprilia. Costretto alla rimonta dall'11^ casella Bagnaia. Vinales 'unfit' per il resto del weekend dopo una frattura alla spalla rimediata dopo un highside in qualifica

