Marc Marquez vince la Sprint Race del Sachsenring e allunga sugli inseguitori nella classifica del Mondiale. Lo spagnolo ha approfittato dell'8° posto di Alex Marquez e del 12° di Pecco Bagnaia per portarsi rispettivamente a +78 dal fratello e a +138 dal compagno di squadra. Domenica gara lunga alle 14, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE