Super sabato al Mugello, con i piloti che alle 10.10 scenderanno in pista per le Libere 2. Pochi minuti più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole nelle qualifiche (LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Bastianini, Aldeguer e Binder sono tra i piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a entrare nel Q2. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2