Come ogni GP di casa, anche al Mugello i piloti italiani hanno sfoggiato dei caschi speciali per l'occasione. Da Pecco Bagnaia che omaggia Ligabue al casco benefico di Bezzecchi con lo slogan "Vietato dire che non ce la faccio". Di seguito tutte le FOTO dei caschi che i piloti italiani indosseranno nel Gp d'Italia

GP ITALIA, LE QUALIFICHE LIVE