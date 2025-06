Caduta per Fabio Quartararo nel corso delle Pre-qualifiche del Mugello. Al pilota Yamaha, scivolato in curva 4, è uscita la spalla (subito rimessa a posto dal dottore in pista). Tornato ai box dopo aver discusso coi marshal, il 'Diablo' è poi sceso di nuovo in pista stringendo i denti e strappando un super 5° tempo che gli è valso la qualifica diretta al Q2. A fine turno al centro medico gli è stata riscontrata una sub-lussazione e per questo il francese andrà in ospedale per una risonanza

