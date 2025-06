La MotoGP torna in pista al Mugello per le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 15: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nelle Libere della mattina miglior tempo di Bezzecchi (Aprilia) davanti alle Ktm di Acosta e Binder. 4° Marc Marquez, 8° un nervoso Pecco Bagnaia

IL NERVOSISIMO DI BAGNAIA NELLE FP1. VIDEO