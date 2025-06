VR46 porta in pista la musica di Cesare Cremonini: con un video pubblicato sul canale Youtube il team di Valentino Rossi ha presentato la livrea realizzata da Aldo Drudi che vedremo al Mugello in occasione del GP d'Italia (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 22 giugno). Di Giannantonio e Morbidelli vestiranno i colori di 'Alaska Baby', l'ultimo album del cantautore bolognese ispirato all'aurora boreale. Una carena sicuramente speciale, per un weekend speciale... Ecco tutte le FOTO

