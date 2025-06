MotoGP, la griglia piloti (ad oggi) per il 2026

L'ufficialità di Toprak Razgatlioglu in Yamaha Pramac ha dato il via al domino che nei prossimi mesi andrà a comporre la griglia piloti della MotoGP 2026. Vediamo allora la situazione ad oggi tra certezze, novità, dubbi e rumors dal mercato piloti. Il Motomondiale è di scena al Mugello fino a domenica 22 giugno per il GP d'Italia, da vivere LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

