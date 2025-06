La MotoGP torna in pista per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 15: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Nelle prove libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez, che si è messo ancora una volta davanti a tutti nonostante una caduta in curva 15 con tanto di botta al nervo mediano del braccio sinistro. Alle sue spalle Vinales su Ktm e Bezzecchi su Aprilia, 4° Pecco Bagnaia

FOTO-VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ