Inizio caotico ad Assen tra la pioggia e una perdita d'olio in pista che ha costretto a esporre una bandiera rossa al termine delle FP1 Moto3 e a posticipare il programma Moto2 (di oltre un'ora) e della MotoGP (di 50 minuti). Dopo un intenso lavoro per ripulire il tracciato la pit lane è stata riaperta alle 10.50 dopo circa un'ora di stop. Di seguito il racconto fotografico di quei concitati momenti. Il 10° appuntamento del Motomondiale è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP OLANDA: LE PROVE LIBERE LIVE