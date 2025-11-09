Le prove libere 1 del venerdì sono in programma alle 11.45, le Pre-qualifiche alle 16. Sabato il solito show: qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica si parte alle 12.15 con la Moto2 , poi la gara MotoGP alle 14 e la Moto3 a chiudere eccezionalmente il weekend di Portimao alle 15.30.

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito di Portimao, in Algarve. Il tracciato, inaugurato nel 2008, è lungo 4,59 chilometri e conta 15 curve (nove a destra e sei a sinistra) in un susseguirsi di saliscendi da montagne russe. Il rettilineo principale misura 970 metri.