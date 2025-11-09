MotoGP, GP Portogallo a Portimao: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Portimao fino a domenica 9 novembre per il Gran Premio del Portogallo. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Portogallo
Le prove libere 1 del venerdì sono in programma alle 11.45, le Pre-qualifiche alle 16. Sabato il solito show: qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica si parte alle 12.15 con la Moto2, poi la gara MotoGP alle 14 e la Moto3 a chiudere eccezionalmente il weekend di Portimao alle 15.30.
Vedi anche
MotoGP a Portimao: guida al GP Portogallo su Sky
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito di Portimao, in Algarve. Il tracciato, inaugurato nel 2008, è lungo 4,59 chilometri e conta 15 curve (nove a destra e sei a sinistra) in un susseguirsi di saliscendi da montagne russe. Il rettilineo principale misura 970 metri.
Approfondimento
GP Portogallo: i segreti del circuito di Portimao
L'albo d'oro nell'era MotoGP (fino al 2012 all'Estoril)
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Alex Barros (Honda)
- 2006: Toni Elias (Honda)
- 2007: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2008: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2009: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Dani Pedrosa (Honda)
- 2012: Casey Stoner (Honda)
- 2020: Miguel Oliveira (Ktm)
- 2021: Fabio Quartararo (Yamaha)
- 2022: Fabio Quartararo (Yamaha)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Jorge Martin (Ducati)
Le previsioni meteo
Dovremmo andare incontro a un weekend prevalentemente soleggiato, con temperature comprese tra i 16 e i 20 gradi. Ad oggi non è prevista pioggia nel corso della tre giorni portoghese.