Pole position per Marco Bezzecchi a Portimao. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:37.556 precedendo Acosta e Quartararo. Seconda fila con Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Zarco. 9° Di Giannantonio, 18° l'esordiente Bulega. Weekend finito per Raul Fernandez: forte infiammazione alla spalla dopo l'incidente nelle FP1. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 16 che per la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE