Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, la griglia di partenza del GP Portogallo a Portimao

motogp fotogallery
22 foto

Pole position per Marco Bezzecchi a Portimao. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:37.556 precedendo Acosta e Quartararo. Seconda fila con Pecco Bagnaia, Alex Marquez e Zarco. 9° Di Giannantonio, 18° l'esordiente Bulega. Weekend finito per Raul Fernandez: forte infiammazione alla spalla dopo l'incidente nelle FP1. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 16 che per la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

La griglia di Portimao: Sprint alle 16 su Sky

motogp

Pole position per Marco Bezzecchi a Portimao. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:37.556 precedendo...

22 foto

Le FOTO del debutto di Bulega in MotoGP

gp portogallo

Nicolò Bulega sorprende al debutto in MotoGP: nel primo turno della sua vita in top class, nelle...

27 foto

Portimao, i qualificati al Q2 e chi parte dal Q1

MotoGp

Alex Marquez firma il miglior tempo nelle Pre-Qualifiche di Portimao, seguito da Bagnaia, Acosta...

12 foto

Ducati, ecco le Panigale omaggio a Marquez-Bagnaia

fotogallery

Ducati celebra i suoi campioni e direttamente da Eicma presenta le Panigale V2 in edizione...

10 foto

GP Portogallo: i segreti del circuito di Portimao

MotoGp

Il Motomondiale sbarca a Portimao per il penultimo appuntamento della stagione. Si parte giovedì...

15 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Finisce il weekend di Fernandez: spalla dolorante

    trackhouse

    Termina in anticipo il weekend di Portimao per Raul Fernandez. Il pilota del team Trackhouse non...

    Portimao Show: pole alle 11.50, Sprint alle 16

    MotoGp

    MotoGP in pista fino a domenica per il Gran Premio del Portogallo, LIVE su Sky Sport e...

    Moto2: vola Canet, anche Gonzalez e Moreira al Q2

    PRE-QUALIFICHE

    Canet è stato il più veloce a Portimao davanti a Dixon e Arenas. Quarto Gonzalez, staccato di 9...