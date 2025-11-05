Offerte Sky
MotoGP, orari e dove vedere il GP Portogallo a Portimao

7-9 novembre

MotoGP al penultimo atto della stagione: si corre a Portimao fino a domenica 9 novembre per il GP del Portogallo, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione al fuso orario: sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint alle 16. Domenica programma rivoluzionato: si parte alle 12.15 con la gara Moto2, poi alle 14 la top class e alle 15.30 la Moto3 a chiudere il weekend

LA CLASSIFICA PRIMA DI PORTIMAO

La MotoGP torna in Europa e fa tappa a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 9 novembre col racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 16, gara domenica alle 14

Attenzione al fuso orario, con le lancette avanti di 1 ora rispetto al consuetto programma europeo. Le Libere 1 del venerdì sono in programma alle 11.45, le Pre-qualifiche alle 16. Sabato il solito show: qualifiche alle 11.50 e Sprint Race alle 16 per assegnare i primi punti del weekend. Domenica si parte alle 12.15 con la Moto2, poi la gara MotoGP alle 14 e la Moto3 a chiudere eccezionalmente il weekend di Portimao alle 15.30. 

GP Portogallo, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Giovedì 6 novembre

  • Ore 15: Paddock Pass
  • Ore 17: Conferenza stampa piloti MotoGP
  • Ore 22: Racebook

Venerdì 7 novembre

  • Ore 9.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 10.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 11.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 12.40: Paddock Live
  • Ore 14.10: Paddock Live
  • Ore 14.15: Moto3 - Pre-qualifiche
  • Ore 15: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 15.55: MotoGP – Pre-qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live Show
  • Ore 17.45: Talent Time

Sabato 8 novembre

  • Ore 9.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 10.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 11.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 11.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 12.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Moto E - Gara 1
  • Ore 13.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 14.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 15.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 16.45: Paddock Live Show
  • Ore 17.30: Talent Time
  • Ore 18: Moto E – Gara 2 (differita)

Domenica 9 novembre

  • Ore 10.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 11.45: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 - gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - gara
  • Ore 15: Zona Rossa 1^ parte
  • Ore 15.30: Moto3 - gara
  • Ore 16.30: Zona Rossa 2^ parte
  • Ore 17: Race Anatomy MotoGP

