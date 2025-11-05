MotoGP al penultimo atto della stagione: si corre a Portimao fino a domenica 9 novembre per il GP del Portogallo, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Attenzione al fuso orario: sabato qualifiche alle 11.50 e Sprint alle 16. Domenica programma rivoluzionato: si parte alle 12.15 con la gara Moto2, poi alle 14 la top class e alle 15.30 la Moto3 a chiudere il weekend

La MotoGP torna in Europa e fa tappa a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 9 novembre col racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.