A Lusail si scende in pista per le prove libere 1, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 14.45 col ritorno in pista del campione del mondo Jorge Martin. Alle 19 sono invece in programma le pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2. Alle 21, sempre sul canale 208 anche su Sky Sport Insider, da non perdere l'intervista esclusiva a Marc Marquez per la rubrica 'Riders'

LA GUIDA TV DEL GP QATAR