A Lusail è in corso la Sprint Race LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Marc Marquez, scattato dalla pole, è in testa davanti a suo fratello Alex e Morbidelli. Poi Quartararo, Vinales e Aldeguer. 11° Bagnaia, 17° Martin. Forfait di Joan Mir, che ha la gastroenterite. In Moto3 pole di Yamanaka, in Moto2 sarà Manu Gonzalez a scattare davanti a tutti