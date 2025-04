Quarta pole consecutiva per Marc Marquez, che firma il miglior tempo anche in Qatar. Con lui in prima fila anche suo fratello Alex e Fabio Quartararo. Seconda fila per Morbidelli, Di Giannantonio e Vinales. Bagnaia, protagonista di una scivolata a fine turno, partirà 11°. Bezzecchi 13°, Martin 14° al primo weekend stagionale. Alle 19 la Sprint Race, domenica gara lunga alla stessa ora. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE