La MotoGP è di scena al Balaton Park fino a domenica 24 agosto per il Gran Premio d'Ungheria . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend

Gli orari del GP Ungheria

La prima sessione di MotoGP del weekend è in programma alle 10.40 quando scatteranno le prove libere, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di Libere, le qualifiche, con la caccia alla pole della MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.