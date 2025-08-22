MotoGP, GP Ungheria (Balaton Park): orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena al Balaton Park fino a domenica 24 agosto per il Gran Premio d'Ungheria. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend
Gli orari del GP Ungheria
La prima sessione di MotoGP del weekend è in programma alle 10.40 quando scatteranno le prove libere, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di Libere, le qualifiche, con la caccia alla pole della MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
Vedi anche
MotoGP in Ungheria: nel weekend esordio al Balaton
Le caratteristiche del circuito
Il circuito, che prende il nome dal lago presente nelle vicinanze, sorge a soli 85 km dalla capitale Budapest. E’ stato inaugurato nel maggio 2023 ed è lungo poco più di 4 chilometri. Presenta un totale di 17 curve, di cui 10 a sinistra e 7 a destra, con un rettilineo di 668 metri.
Approfondimento
MotoGP in Ungheria: l'analisi di Balaton Park
L'albo d'oro
Per la MotoGP si tratta ovviamente della prima volta su questo nuovo tracciato: le uniche due edizioni del GP di Ungheria (1990 e 1992) si erano infatti disputate all’Hungaroring. Nella prima vinse Doohan su Honda, nella seconda trionfò Eddie Lawson su Cagiva.
Le previsioni meteo
Non solo l'incognita del nuovo circuito, anche il meteo potrebbe complicare i piani dei piloti. Soprattutto nella giornata di venerdì, importantissima per le prime prove su un tracciato tutto da scoprire. Ecco che potrebbe piovere nel corso delle prove libere, mentre il cielo dovrebbe andare a migliorare nel pomeriggio in vista delle Pre-qualifiche. Sabato giornata piuttosto soleggiata anche se non così calda (la massima prevista è di 22 gradi). E anche le gare di domenica dovrebbero disputarsi sull'asciutto.