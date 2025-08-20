Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, orari e dove vedere il GP Ungheria a Balaton Park

live su sky

La MotoGP fa tappa per la prima volta nella sua storia al Balaton Park, dove fino a domenica 24 agosto è in programma il Gran Premio d'Ungheria LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito la guida al weekend sui nostri canali

LA CLASSIFICA PRIMA DELL'UNGHERIA

Il Motomondiale torna in Ungheria dopo 33 anni e lo fa al Balaton Park, nuovo circuito inserito in calendario da questa stagione. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ci aspetta dunque un weekend all'insegna dell'incertezza, su un tracciato inedito e pronto a regalare sorprese. Racconto della top class come sempre affidato a Guido Meda e Mauro SanchiniVera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni daranno i consueti aggiornamenti dalla pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini (che torna in cabina di commento dopo aver corso gli ultimi 2 GP) la telecronaca di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 15, domenica gara alle 14

Dopo la conferenza piloti del giovedì, anticipazione dei primi giri in pista previsti per venerdì a partire dalle 8.55 con la Moto3. Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint.  Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.

GP Ungheria, il programma del weekend LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:

Giovedì 21 agosto

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 22 agosto

  • Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live
  • Ore 13.15: Moto3 - Pre-qualifiche
  • Ore 14: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 23 agosto

  • Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 11.40: Paddock Live
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
  • Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time

Domenica 24 agosto

  • Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 - gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 - gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy MotoGP 

