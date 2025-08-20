Il Motomondiale torna in Ungheria dopo 33 anni e lo fa al Balaton Park, nuovo circuito inserito in calendario da questa stagione. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ci aspetta dunque un weekend all'insegna dell'incertezza, su un tracciato inedito e pronto a regalare sorprese. Racconto della top class come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni daranno i consueti aggiornamenti dalla pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini (che torna in cabina di commento dopo aver corso gli ultimi 2 GP) la telecronaca di Moto2 e Moto3.