MotoGP, orari e dove vedere il GP Ungheria a Balaton Parklive su sky
La MotoGP fa tappa per la prima volta nella sua storia al Balaton Park, dove fino a domenica 24 agosto è in programma il Gran Premio d'Ungheria LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito la guida al weekend sui nostri canali
Il Motomondiale torna in Ungheria dopo 33 anni e lo fa al Balaton Park, nuovo circuito inserito in calendario da questa stagione. Su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ci aspetta dunque un weekend all'insegna dell'incertezza, su un tracciato inedito e pronto a regalare sorprese. Racconto della top class come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, mentre Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni daranno i consueti aggiornamenti dalla pista. A Rosario Triolo e Mattia Pasini (che torna in cabina di commento dopo aver corso gli ultimi 2 GP) la telecronaca di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, domenica gara alle 14
Dopo la conferenza piloti del giovedì, anticipazione dei primi giri in pista previsti per venerdì a partire dalle 8.55 con la Moto3. Prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di libere, le qualifiche, con la MotoGP che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
GP Ungheria, il programma del weekend LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:
Giovedì 21 agosto
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 22 agosto
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 14: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 23 agosto
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 24 agosto
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP