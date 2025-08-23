Marc Marquez firma la pole al Balaton Park davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. 4° Bastianini e 5° Morbidelli. Quattro italiani nei primi 5 in classifica, non succedeva dal Mugello 2022 (Di Giannatonio in pole, Bezzecchi 2°, Marini 3°, Bagnaia 5°). 11° Alex Marquez, 15° un Bagnaia in evidente difficoltà. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi che epr la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

