Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, la griglia di partenza del GP Ungheria a Balaton Park

motogp fotogallery
22 foto

Marc Marquez firma la pole al Balaton Park davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. 4° Bastianini e 5° Morbidelli. Quattro italiani nei primi 5 in classifica, non succedeva dal Mugello 2022 (Di Giannatonio in pole, Bezzecchi 2°, Marini 3°, Bagnaia 5°). 11° Alex Marquez, 15° un Bagnaia in evidente difficoltà. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi che epr la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su  Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

ALTRE FOTOGALLERY

GP Ungheria, griglia di partenza: Sprint alle 15

motogp

Marc Marquez firma la pole al Balaton Park davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. 4° Bastianini e...

22 foto

Ostacolano Bagnaia, 3 posizioni ad Alex e Miller

l'episodio

Penalità di 3 posizioni in griglia da scontare nella gara di domenica per Alex Marquez e Jack...

25 foto

I qualificati al Q2: Bagnaia, Bez e Diggia out!

MotoGp

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Balaton Park. Alle sue spalle...

12 foto

MotoGP in Ungheria: l'analisi di Balaton Park

MOTOMONDIALE

Dopo l'Austria, si torna già in pista: il Motomondiale fa tappa per la prima volta sul circuito...

15 foto

MotoGP no-stop: nel weekend l'esordio al Balaton

gp ungheria

La MotoGP torna subito in pista dopo il GP d'Austria. Nel weekend del 22-24 agosto c'è il GP...

24 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto3: Quiles firma la 2^ pole stagionale, 6° Pini

    gp ungheria

    Maximo Quiles conquista la seconda pole stagionale in Moto3, confermandosi tra i più in forma....

    MotoGP show: pole dalle 10.50, Sprint alle 15

    MotoGp

    Motomondiale in Ungheria dopo oltre 30 anni d'assenza, al debutto sulla pista del Balaton Park....

    Pre-qualifiche: Moreira il più veloce, 2° Gonzalez

    GP UNGHERIA

    Il brasiliano è stato il più veloce nel venerdì ungherese, subito a ruota Gonzalez, leader del...