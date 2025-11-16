La MotoGP è di scena a Valencia fino a domenica 16 novembre per l'ultimo Gran Premio della stagione 2025. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Gli orari del GP Valencia

Si torna agli orari europei tradizionali. Venerdì prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, mentre domenica c'è il gran finale con le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 con Diogo Moreira ormai a un passo dal titolo e GP della Comunità Valenciana della top class previsto alle 14 a chiusura del weekend.