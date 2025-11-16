MotoGP, GP Valencia in Spagna: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Valencia fino a domenica 16 novembre per l'ultimo Gran Premio della stagione 2025. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Valencia
Si torna agli orari europei tradizionali. Venerdì prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, mentre domenica c'è il gran finale con le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 con Diogo Moreira ormai a un passo dal titolo e GP della Comunità Valenciana della top class previsto alle 14 a chiusura del weekend.
Le caratteristiche del circuito
Riecco lo storico circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il GP si sviluppa su una pista di 4 chilometri, con 5 curve a destra e 9 a sinistra e un rettilineo principale lungo 876 metri.
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Alex Barros (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Marco Melandri (Honda)
- 2006: Troy Bayliss (Ducati)
- 2007: Dani Pedrosa (Honda)
- 2008: Casey Stoner (Ducati)
- 2009: Dani Pedrosa (Honda)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Casey Stoner (Honda)
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2016: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2017: Dani Pedrosa (Honda)
- 2018: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Franco Morbidelli (Yamaha)
- 2021: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2022: Alex Rins (Suzuki)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: non disputato
Le previsioni meteo
Il weekend dovrebbe essere in gran parte soleggiato, con temperature comprese tra i 15 e i 25 gradi. Ma qualche nuvola è prevista nella tre giorni di Valencia. In particolare potrebbe piovere nella notte tra sabato e domenica, senza comunque inficiare lo svolgimento delle gare: ad oggi, anche per la giornata di domenica, le previsioni danno sole fin dalle prime ore del mattino.