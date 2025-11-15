Bezzecchi firma l'ultima pole stagionale a Valencia con il nuovo record della pista (in 1:28.809). Alle sue spalle Alex Marquez e Di Giannantonio; in 2^ fila Raul Fernandez, Acosta e Quartararo. Bagnaia fuori in Q1: il torinese si stava giocando l'accesso in Q2 ma è stato fermato da dei problemi tecnici, partirà 16°. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15, sia per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE