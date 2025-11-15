Offerte Black Friday
MotoGP, la griglia di partenza del GP Valencia in Spagna

Bezzecchi firma l'ultima pole stagionale a Valencia con il nuovo record della pista (in 1:28.809). Alle sue spalle Alex Marquez e Di Giannantonio; in 2^ fila Raul Fernandez, Acosta e Quartararo. Bagnaia fuori in Q1: il torinese si stava giocando l'accesso in Q2 ma è stato fermato da dei problemi tecnici, partirà 16°. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15, sia per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Bagnaia, problemi sulla moto ed eliminazione in Q1

Eliminazione in Q1 nelle qualifiche di Valencia per Bagnaia: il torinese era in lotta per...

La griglia di Valencia: Sprint alle 15 su Sky

Bezzecchi firma l'ultima pole stagionale a Valencia con il nuovo record della pista (in...

GP Valencia, i piloti al Q2: A. Marquez da record

Il miglior tempo nelle Pre-qualifiche di Valencia porta la firma di Pedro Acosta. Alle sue spalle...

MotoGP a Valencia: l'analisi del circuito

A Valencia va in scena l'ultimo atto del Mondiale, dal 14 al 16 novembre LIVE su Sky...

MotoGP al ballo finale: Valencia chiude il 2025

La MotoGP si prepara a tornare a Valencia per l'ultimo ballo del 2025: dal 14 al 16 novembre,...

    Valencia show: pole dalle 10.50, Sprint alle 15

    MotoGP in pista fino a domenica 16 novembre per il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo...

    Pre-qualifiche: Gonzalez 10°, Moreira fuori dal Q2

    Holgado è stato il più veloce in Spagna davanti a Dixon e Munoz. Decimo Gonzalez, obbligato a...

    Pre-qualifiche Moto3: Almansa il migliore, 4° Pini

    Almansa ha chiuso in testa il venerdì di Valencia, 4° Pini, primo degli italiani. Direttamente al...