Nel weekend la MotoGP chiude la stagione 2025 con il Gran Premio di Valencia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì Pre-qualifiche alle 15, prima del solito show del sabato con pole dalle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica la Moto3 è alle 11, a seguire la gara Moto2 (ore 12.15) che assegnerà il titolo. Infine la top class, col semaforo verde previsto alle 14. Di seguito il programma completo con tutti gli orari
La MotoGP torna a Valencia per l'ultimo Gran Premio della stagione, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 16 novembre con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Per l'ultimo atto del 2025 si torna agli orari europei tradizionali. Venerdì prove libere dalle 10.45 e Pre-qualifiche alle 15. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, mentre domenica c'è il gran finale con le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 con Diogo Moreira ormai a un passo dal titolo e GP della Comunità Valenciana della top class previsto alle 14 a chiusura del weekend. In serata da non perdere poi il Galà con la consegna di tutti i premi ai piloti.
GP Valencia, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 13 novembre
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 14 novembre
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 14: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 15 novembre
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP - Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 16 novembre
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP
- Ore 18.30: MotoGP Awards