Nel weekend la MotoGP chiude la stagione 2025 con il Gran Premio di Valencia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Venerdì Pre-qualifiche alle 15, prima del solito show del sabato con pole dalle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica la Moto3 è alle 11, a seguire la gara Moto2 (ore 12.15) che assegnerà il titolo. Infine la top class, col semaforo verde previsto alle 14. Di seguito il programma completo con tutti gli orari

La MotoGP torna a Valencia per l'ultimo Gran Premio della stagione, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 16 novembre con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.