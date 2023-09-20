A Valencia va in scena l'ultimo atto del Mondiale, fino al 29 novembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Scopriamo con Mauro Sanchini i segreti del tracciato spagnolo, curva dopo curva