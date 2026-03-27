Le caratteristiche del circuito

Con una lunghezza di 5.513 metri e ben 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) il tracciato texano è tra i più completi e tecnici del calendario. Disegnato dall’architetto Hermann Tilke, combina elementi ispirati ai circuiti più iconici del mondo e si distingue per la spettacolare salita di 41 metri di dislivello che porta a una stretta curva a sinistra, subito dopo il rettilineo principale da 1200 metri. Costruito nel 2012 e capace di ospitare oltre 120.000 spettatori, il Circuit of The Americas è il primo impianto progettato appositamente per ospitare sia la MotoGP™ che la Formula 1 negli Stati Uniti.