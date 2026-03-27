MotoGP, GP Usa ad Austin: orari tv e ultime news
MotoGP in pista ad Austin fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Stati Uniti
Dopo la conferenza piloti di giovedì, la MotoGP scenderà in pista alle 16.40 di venerdì per la prima sessione di prove libere, mentre alle 20.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di Libere, scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 16.45, mentre alle 20.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 19, la Moto2 alle 20.15 e la MotoGP alle 22.
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Le caratteristiche del circuito
Con una lunghezza di 5.513 metri e ben 20 curve (9 a destra e 11 a sinistra) il tracciato texano è tra i più completi e tecnici del calendario. Disegnato dall’architetto Hermann Tilke, combina elementi ispirati ai circuiti più iconici del mondo e si distingue per la spettacolare salita di 41 metri di dislivello che porta a una stretta curva a sinistra, subito dopo il rettilineo principale da 1200 metri. Costruito nel 2012 e capace di ospitare oltre 120.000 spettatori, il Circuit of The Americas è il primo impianto progettato appositamente per ospitare sia la MotoGP™ che la Formula 1 negli Stati Uniti.
Approfondimento
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L'albo d'oro ad Austin
- 2013: Marc Marquez (Honda)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Marc Marquez (Honda)
- 2016: Marc Marquez (Honda)
- 2017: Marc Marquez (Honda)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Alex Rins (Suzuki)
- 2020: non disputato
- 2021: Marc Marquez (Honda)
- 2022: Enea Bastianini (Ducati)
- 2023: Alex Rins (Honda)
- 2024: Maverick Vinales (Aprilia)
- 2025: Francesco Bagnaia (Ducati)
Le previsioni meteo
Sole e caldo venerdì e domenica (con temperature comprese tra i 20 e i 30 gradi), qualche nuvola nella giornata di sabato: queste, ad oggi, le previsioni meteo per il weekend di Austin, che non dovrebbe essere condizionato dalla pioggia. Nel 2025 qualche goccia prima del via portò a un caos in corsia box: la gara venne dichiarata bagnata, ma i piloti si accorsero già durante il giro di allineamento che la pista si era asciugata. E così ci fu un fuggi fuggi generale (innescato dal poleman Marc Marquez) per andare a recuperare le moto con assetto d'asciutto.