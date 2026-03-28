MotoGP, la griglia di partenza del GP Usa ad Austin
Penalizzati Bezzecchi e Marini: nella gara lunga di domenica partiranno 2 posizioni indietro, rispettivamente 4° e 11°. Pole di Di Giannantonio, che firma il nuovo record della pista ad Austin (in 2:00.136). Marc Marquez dalla seconda fila, Bagnaia 3° nel GP in virtù delle penalità. Martin (7°), proverà a bissare il trionfo della Sprint. Ecco la griglia di partenza di Austin in vista della gara lunga di domenica alle 22 LIVE su Sky Sport e NOW
- Due posizioni in griglia nella gara lunga (e non 3, in quanto si tratta di "first offence") per Luca Marini e Marco Bezzecchi, che nelle qualifiche di Austin hanno rallentato Marc Marquez durante il giro veloce