Penalizzati Bezzecchi e Marini: nella gara lunga di domenica partiranno 2 posizioni indietro, rispettivamente 4° e 11°. Pole di Di Giannantonio, che firma il nuovo record della pista ad Austin (in 2:00.136). Marc Marquez dalla seconda fila, Bagnaia 3° nel GP in virtù delle penalità. Martin (7°), proverà a bissare il trionfo della Sprint. Ecco la griglia di partenza di Austin in vista della gara lunga di domenica alle 22 LIVE su Sky Sport e NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - CLASSIFICA