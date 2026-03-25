La MotoGP non si ferma e dopo il Brasile fa tappa ad Austin fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Attenzione agli orari: sabato qualifiche alle 16.50 e Sprint Race alle 21. Domenica gara lunga della top class alle 22, preceduta da Moto3 (ore 19) e Moto2 (ore 20.15). E nel weekend debutta sui nostri canali anche il Mondiale Harley-Davidson

Terza gara stagionale per il Motomondiale, in pista fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti. Tutto il fine settimana americano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Ad Austin debutta l’Harley-Davidson Bagger World Cup (qui la guida completa), con race 1 in programma sabato alle 22.05 su Sky Sport Mix e race 2 prevista domenica alle 16.45 su Sky Sport Max.