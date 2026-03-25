MotoGP, orari e dove vedere il GP degli Usa ad Austingp usa
La MotoGP non si ferma e dopo il Brasile fa tappa ad Austin fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione agli orari: sabato qualifiche alle 16.50 e Sprint Race alle 21. Domenica gara lunga della top class alle 22, preceduta da Moto3 (ore 19) e Moto2 (ore 20.15). E nel weekend debutta sui nostri canali anche il Mondiale Harley-Davidson
Terza gara stagionale per il Motomondiale, in pista fino a domenica 29 marzo per il Gran Premio degli Stati Uniti. Tutto il fine settimana americano sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Ad Austin debutta l’Harley-Davidson Bagger World Cup (qui la guida completa), con race 1 in programma sabato alle 22.05 su Sky Sport Mix e race 2 prevista domenica alle 16.45 su Sky Sport Max.
Sprint sabato alle 21, gara domenica alle 22
Ad Austin si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 18, per poi scendere in pista dalle 14.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP in programma alle 16.40, mentre alle 20.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato pomeriggio, al termine dell’ultima sessione di Libere scatta la caccia alla pole, con la MotoGP che parte alle 16.45, mentre alle 20.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 19, la Moto2 alle 20.15 e la MotoGP alle 22.
GP Usa: gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 26 marzo
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 18: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 21.15: Racebook
Venerdì 27 marzo
- Ore 14.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 15.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 16.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 17.40: Paddock Live
- Ore 19.10: Paddock Live
- Ore 19.15: Moto3 – Pre qualifiche
- Ore 20: Moto2 - Pre qualifiche
- Ore 20.55: MotoGP – Pre qualifiche
- Ore 22.15: Paddock Live Show
- Ore 22.45: Talent Time
Sabato 28 marzo
- Ore 14.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 15.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 16.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 16.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 17.40: Paddock Live
- Ore 18.35: Paddock Live
- Ore 18.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 19.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 20.30: Paddock Live – Sprint
- Ore 20.55: MotoGP - Sprint
- Ore 21.45: Paddock Live Show
- Ore 22.30: Talent Time
Domenica 29 marzo
- Ore 17.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 18: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: Moto3 - gara
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 20.15: Moto2 - gara
- Ore 21.15: Paddock Live
- Ore 21.30: Grid
- Ore 22: MotoGP - gara
- Ore 23: Zona Rossa
- Ore 24: Race Anatomy MotoGP
Harley-Davidson Bagger World Cup: il programma su Sky e in streaming su NOW:
Sabato 28 marzo
- Ore 22.05: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 1 (Sky Sport Mix)
Domenica 29 marzo
- Ore 16.45: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 2 (Sky Sport Max)