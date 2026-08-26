Venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere MotoGP alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15 . Sabato, dopo le FP2 sono in programma le qualifiche alle 10.50 , mentre alle 15 si assegnano i primi punti con la Sprint Race . Domenica le gare : la Moto3 scatta alle 11 , la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14 . GP visibili anche in chiaro su Tv8 in differita con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16.

Le caratteristiche del circuito

Si corre al MotorLand, tracciato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke. La pista è lunga 5.077 km e presenta 17 curve (7 a destra e 10 a sinistra). Il rettilineo principale misura 968 metri. Marc Marquez è il detentore del record di successi ad Aragon, ben 8 di cui 7 in MotoGP e uno in Moto2.