MotoGP, GP Aragon in Spagna: orari tv e ultime news
La MotoGP in pista fino a domenica 30 agosto per il Gran Premio di Aragon. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Aragon
Venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere MotoGP alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato, dopo le FP2 sono in programma le qualifiche alle 10.50, mentre alle 15 si assegnano i primi punti con la Sprint Race. Domenica le gare: la Moto3 scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. GP visibili anche in chiaro su Tv8 in differita con i seguenti orari: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14.15 e MotoGP alle 16.
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Le caratteristiche del circuito
Si corre al MotorLand, tracciato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke. La pista è lunga 5.077 km e presenta 17 curve (7 a destra e 10 a sinistra). Il rettilineo principale misura 968 metri. Marc Marquez è il detentore del record di successi ad Aragon, ben 8 di cui 7 in MotoGP e uno in Moto2.
Approfondimento
Come affrontare Aragon: l'analisi del circuito
L'albo d'oro del GP Aragon nell'era MotoGP
- 2010: Casey Stoner (Ducati)
- 2011: Casey Stoner (Honda)
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Marc Marquez (Honda)
- 2014: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2016: Marc Marquez (Honda)
- 2017: Marc Marquez (Honda)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Alex Rins (Suzuki)
- 2021: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2022: Enea Bastianini (Ducati)
- 2024: Marc Marquez (Ducati)
- 2025: Marc Marquez (Ducati)
Il meteo del weekend
La MotoGP dovrebbe correre sotto il sole per tutto il weekend di Aragon. Al Motorland sono previste temperature comprese tra 18 e 30 gradi.