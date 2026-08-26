MotoGP Aragon: orari tv e streaming e dove vedere la gara in Spagna28-30 AGOSTO
MotoGP in pista ad Aragon fino a domenica 30 agosto per il 13° appuntamento della stagione 2026, come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali
Il Motomondiale ritorna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 30 agosto con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, domenica gara alle 14
Dopo la conferenza stampa piloti di giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere MotoGP alle 10.40 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di Libere, sono in programma le qualifiche alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint Race. Domenica le gare: la Moto3 scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. I Gran Premi saranno anche in differita in chiaro su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 ore 13, Moto2 ore 14.15 e MotoGP ore 16. Nel weekend da non perdere anche l'Harley-Davidson Baggers World Cup, al quinto (e penultimo) round stagionale.
GP Aragon, il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 27 agosto
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 28 agosto
- Venerdì 28 agosto
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 29 agosto
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 1 (differita)
Domenica 30 agosto
- Ore 8.55: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 2
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy