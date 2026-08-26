MotoGP in pista ad Aragon fino a domenica 30 agosto per il 13° appuntamento della stagione 2026, come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali

Il Motomondiale ritorna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 30 agosto con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.