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MotoGP Aragon: orari tv e streaming e dove vedere la gara in Spagna

28-30 AGOSTO

MotoGP in pista ad Aragon fino a domenica 30 agosto per il 13° appuntamento della stagione 2026, come sempre da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga della top class alle 14 preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo del weekend sui nostri canali

LA CLASSIFICA PRIMA DI ARAGON

Il Motomondiale ritorna in Spagna per il Gran Premio di Aragon, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 30 agosto con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. 

Sprint sabato alle 15, domenica gara alle 14

Dopo la conferenza stampa piloti di giovedì, venerdì si inizia a fare sul serio con le prove libere MotoGP alle 10.40 e le Pre-qualifiche alle 15. Sabato mattina, al termine dell’ultima sessione di Libere, sono in programma le qualifiche alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti con la Sprint Race. Domenica le gare: la Moto3 scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. I Gran Premi saranno anche in differita in chiaro su Tv8 con i seguenti orari: Moto3 ore 13, Moto2 ore 14.15 e MotoGP ore 16. Nel weekend da non perdere anche l'Harley-Davidson Baggers World Cup, al quinto (e penultimo) round stagionale. 

GP Aragon, il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: 

Giovedì 27 agosto

  • Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
  • Ore 18.15: Racebook

Venerdì 28 agosto

  • Venerdì 28 agosto
  • Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 10.40: MotoGP - Prove Libere 1 
  • Ore 11.40 – Paddock Live
  • Ore 13.10: Paddock Live 
  • Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live Show
  • Ore 16.45: Talent Time

Sabato 29 agosto

  • Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche 
  • Ore 11.40: Paddock Live
    Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: MotoGP – Sprint
  • Ore 15.45: Paddock Live Show
  • Ore 16.30: Talent Time
  • Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 1 (differita)

Domenica 30 agosto

  • Ore 8.55: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 2
  • Ore 9.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 10.30: Paddock Live
  • Ore 11: Moto3 – Gara
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.15: Moto2 – Gara
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: Grid
  • Ore 14: MotoGP - Gara
  • Ore 15: Zona Rossa
  • Ore 16: Race Anatomy

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