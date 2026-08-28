Al MotorLand di Aragon si torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nelle FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14