- 1.M. Marquez
- 2.R. Fernandez
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Aragon
Al MotorLand di Aragon si torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In mattinata intanto miglior tempo di Marc Marquez, che nelle FP1 ha preceduto le Aprilia di Raul Fernandez e Bezzecchi. Aldeguer e Zarco hanno ricevuto l'ultimo ok dai medici e proseguiranno il weekend nonostante non siano al meglio dopo i rispettivi infortuni. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14
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Inizio complicato per Pecco Bagnaia, soltanto 20° nelle FP1 e atteso a uno step considerevole nel pomeriggio. Anche Jorge Martin è sembrato meno a suo agio rispetto agli altri piloti Aprilia
I risultati delle Libere 1
Buon inizio anche da parte di Aprilia, con Raul Fernandez e Marco Bezzecchi secondo e terzo alle spalle di Marc Marquez
Nelle FP1 della mattina Marc Marquez, recordman in top class con 7 successi qui al MotorLand, ha fatto segnare il miglior tempo in 1:47.532
Al MotorLand si inizia a fare sul serio: in palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani
Ben ritrovati da Aragon, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW