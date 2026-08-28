Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, con nuovo record della pista, nelle Pre-qualifiche di Aragon. Alle sue spalle Alex e Marc Marquez. 4° Di Giannantonio, 7° il leader del Mondiale Martin. In Q2 anche Zarco, al rientro dopo tre mesi. Escluso Pecco Bagnaia: il pilota Ducati ha chiuso 13° e sarà costretto a passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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