MotoGP, GP Aragon: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche in Spagna
Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, con nuovo record della pista, nelle Pre-qualifiche di Aragon. Alle sue spalle Alex e Marc Marquez. 4° Di Giannantonio, 7° il leader del Mondiale Martin. In Q2 anche Zarco, al rientro dopo tre mesi. Escluso Pecco Bagnaia: il pilota Ducati ha chiuso 13° e sarà costretto a passare dal Q1. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) MOREIRA
- 12) MARINI
- 13) BAGNAIA
- 14) QUARTARARO
- 15) MIR
- 16) RINS
- 17) BASTIANINI
- 18) BINDER
- 19) MILLER
- 20) P. ESPARGARO
- 21) RAZGATLIOGLU
- 22) SAVADORI