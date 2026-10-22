MotoGP, GP Australia a Phillip Island: orari tv e ultime news

La MotoGP è di scena a Phillip Island fino a domenica 19 ottobre per il Gran Premio d'Australia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Gli orari del GP Australia Pronti per puntare la sveglia? Venerdì, all’1.40, le prime prove libere mentre a seguire, dalle 6, si tornerà in pista per le Pre-qualifiche. Sabato, dopo le FP2, scattterà la caccia alla pole a partire dall'1.50. E alle 6 c'è la Sprint Race. Il weekend di Phillip Island si chiuderà con le gare. Alle 2 c'è la Moto3, poi in Italia arriva l'ora solare: ecco che la Moto2 è prevista alle 2.15 (un'ora indietro rispetto al previsto) e la MotoGP alle 4 del mattino. Vedi anche MotoGP in Australia: conferenza piloti alle 7

Le caratteristiche del circuito Per l'ultima volta (prima di sbarcare ad Adelaide dal 2027) si corre sullo storico circuito di Phillip Island, restaurato e modernizzato negli anni Ottanta e dal 1997 entrato nel calendario del Motomondiale. Il tracciato, tra i più suggestivi con gli spettacolari scorci sull’Oceano, uno dei più veloci e fluidi della stagione. E’ lungo 4,45 chilometri con 12 curve (5 a destra e 7 a sinistra), mentre il rettilineo principale misura 900 metri. Approfondimento MotoGP a Phillip Island: l'analisi del circuito

L'albo d'oro nell'era MotoGP 2002: Valentino Rossi (Honda)

2003: Valentino Rossi (Honda)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2005: Valentino Rossi (Yamaha)

2006: Marco Melandri (Honda)

2007: Casey Stoner (Ducati)

2008: Casey Stoner (Ducati)

2009: Casey Stoner (Ducati)

2010: Casey Stoner (Ducati)

2011: Casey Stoner (Honda)

2012: Casey Stoner (Honda)

2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2014: Valentino Rossi (Yamaha)

2015: Marc Marquez (Honda)

2016: Cal Crutchlow (Honda)

2017: Marc Marquez (Honda)

2018: Maverick Vinales (Yamaha)

2019: Marc Marquez (Honda)

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Alex Rins (Suzuki)

2023: Johann Zarco (Ducati)

2024: Marc Marquez (Ducati)

2025: Raul Fernandez (Aprilia)