- 1.P. Acosta
- 2.F. Aldeguer
- 3.A. Ogura
MotoGP, Pre-qualifiche GP Austria ad Acosta. 2° Aldeguer, 3° Ogura
Pedro Acosta vola nelle Pre-qualifiche del GP Austria. Il pilota Ktm ha preceduto Aldeguer e Ogura, al rientro dopo l'operazione. 4° Marc Marquez, poi Martin e Di Giannantonio; 9° Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
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Ora restate sintonizzati su Sky Sport MotoGP (oltreché su skysport.it) per interviste e approfondimenti sul venerdì del Red Bull Ring. I piloti MotoGP torneranno in pista sabato alle 10.10 per le FP2, poi a seguire le qualifiche alle 10.50. E nel pomeriggio si corre la Sprint Race alle 15
GP Austria, i risultati delle Pre-qualifiche: i primi 10 in Q2
Pedro Acosta si prende anche le Pre-qualifiche in 1:28.381, davanti alla Ducati di Aldeguer e all'Aprilia Trackhouse di Ogura. 4° Marc Marquez, 5° Jorge Martin. In Q2 anche Diggia, Binder, Alex Marquez, Bezzecchi e Quartararo. Costretti al Q1 Marini, 11° e primo degli esclusi, Bagnaia (18°) e Raul Fernandez (19°)
Doppio casco rosso per un Acosta da urlo, prova ancora a migliorarsi...
Bezzecchi non ha preso bandiera a scacchi, ha ancora una chance per migliorarsi. In questo momento è dentro per una manciata di millesimi
Aldeguer secondo, si mette alle spalle del connazionale Acosta
Bezzecchi entra nei 10 ma che fatica! Ottavo tempo, il Q2 non è ancora così sicuro per lui
Attenzione a Bezzecchi: giro cancellato per track limit, il Bez in questo momento sarebbe fuori dal Q2!
Diggia e Marini entrano nei 10 col quinto e settimo tempo, Ogura si migliora ed è secondo
Bezzecchi rientrato ora in pista. Intanto Ogura fa il terzo tempo, anche lui prenota il Q2. Bene anche Alex Marquez, quinto dopo la caduta di prima
Jorge Martin si avvicina ad Acosta: due decimi di ritardo e seconda posizione. Q2 prenotato per il leader del Mondiale
Alex Marquez tornato in pista, tutto ok dopo la caduta. Bezzecchi e Diggia invece sono richiamati al box
I tempi a 10' dalla fine delle Pre-qualifiche
Pista ok, piloti di nuovo dentro. Ultimi 10 minuti a Spielberg
La sessione ripartirà tra due minuti, alle 15.55. Ancora 11 minuti e 42'' da disputare
Stop alla sessione: pezzi della Ducati Gresini dappertutto dopo una brutta caduta dello spagnolo nel tratto in discesa. Per fortuna si è subito rialzato
Marc Marquez balza in seconda posizione: 1:28.872
Caduta per Alex Marquez, proverà a rientrare in questo finale. 11' alla fine...
Anche la Ktm di Brad Binder si fa vedere nelle prime posizioni: quarto tempo. In questo momento sarebbero tutte e 4 in Q2
Incomprensione con Martin, Bezzecchi reagisce così nelle FP1
Incomprensione tra le Aprilia: il gesto di Bezzecchi a Martin. VIDEOVai al contenuto
Sono iniziati i time attack per molti piloti: Aldeguer e Moreira balzano in seconda e terza posizione, ma Acosta è lontano ancora oltre mezzo secondo
I tempi a 20' dalla fine delle Pre-qualifiche
Pedro Acosta scatenato! 1:28.381! Marini, secondo, è a sei decimi!
Arriva anche Luca Marini: terzo tempo dietro ad Acosta e Martin
I tempi a 30' dalla fine delle Pre-qualifiche
Ecco Jorge Martin, fa 1:29.048 e si piazza alle spalle di Acosta
Lungo anche per Marc Marquez, in curva 1
Jorge Martin continua a scrollarsi il braccio destro: al momento il pilota Aprilia sarebbe fuori dal Q2
Caduta in curva 4 per Johann Zarco, con Diogo Moreira che esce pure lui nello stesso punto in regime di bandiere gialle. Il brasiliano a forte rischio penalità
I tempi a 40' dalla fine delle Pre-qualifiche
Rispetto al mattino buoni progressi da parte di Bastianini (7°), Di Giannantonio (9°) e Bagnaia (10°). Per ora sarebbero tutti e 3 in Q2 ma è ancora lunghissima...
Lungo per Bezzecchi, che dopo 15' ha il secondo tempo alle spalle di Acosta
Marc Marquez entra nei 10 col quinto tempo provvisorio: per ora Acosta è distante mezzo secondo
I tempi a 50' dalla fine delle Pre-qualifiche
Bezzecchi si mette secondo tra Acosta e Quartararo, ma Pedro resta distante 4 decimi
Acosta scende sotto il muro dell'1:29 in 1:28.840! Primo posto provvisorio davanti a Quartararo, che però ha già gomme soft al contrario di Pedro
E' già pioggia di caschi rossi al Red Bull Ring!
Johann Zarco balza al comando in 1:29.277, partito molto forte il francese in questo turno
Primi tempi: Acosta tanto per cambiare è là davanti in 1:29.301, poi Bezzecchi e Quartararo
Piloti in pista, 1 ora a disposizione per centrare il Q2 a Spielberg
Tutto pronto a Spielberg, tra poco si scende in pista per le Pre-qualifiche: i piloti dovranno giocarsi il Q2 diretto
Warning per Bagnaia: il pilota Ducati ha ostacolato Binder durante le FP1 in curva 3, ma essendo la prima infrazione stagionale ha ricevuto soltanto un avvertimento, senza incorrere in penalità
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Guyon: "Vinales quasi pronto, ci credo per Motegi"
Ogura ha anche l'ultimo ok: è definitivamente 'fit' per il GP
I risultati delle FP1
Rimandati Di Giannantonio (12°) e Pecco Bagnaia, 18° tempo davanti al rientrante Ogura. Per entrambi servirà uno step importante nel pomeriggio se vogliono avere speranze di centrare il Q2
Terzo e quarto i due leader del Mondiale, Jorge Martin e Marc Marquez, mentre Marco Bezzecchi è partito più in sordina
In mattinata Pedro Acosta è stato il più veloce nelle FP1, firmando una doppietta tutta Ktm con Pol Espargaro
S'inizia a fare sul serio al Red Bull Ring: in palio ci sono i primi dieci pass per il Q2 di domani
Ben ritrovati da Spielberg, dove alle 15 sono in programma le Pre-qualifiche MotoGP LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW