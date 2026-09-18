Pedro Acosta vola nelle Pre-qualifiche del GP Austria. Il pilota Ktm ha preceduto Aldeguer e Ogura, al rientro dopo l'operazione. 4° Marc Marquez, poi Martin e Di Giannantonio; 9° Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)