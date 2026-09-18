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MotoGP, oggi le prove libere: Acosta miglior tempo, 6° Bezzecchi

Il GP d'Austria inizia nel segno delle Ktm: al Red Bull Ring, sul circuito di casa, Pedro Acosta fa la voce grossa, prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Pol Espargaro. 3° Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro Di Giannantonio (12°) e Pecco Bagnaia (18°). Alle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, le Pre-qualifiche: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato

GUIDA AL WEEKEND SU SKY

in evidenza

Libere Austria: 1° Acosta 2° Espargaro 3° Martin

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La MotoGP torna in pista alle 15 per le Pre-qualifiche, quando al Red Bull Ring si decideranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani. Ovviamente tutto da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A più tardi da Spielberg!

GP Austria, i risultati delle prove libere

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bandiera a scacchi!

Pedro Acosta fa la voce grossa sul circuito di casa della Ktm, prendendosi il miglior tempo nelle prove libere di Spielberg. Doppietta per la casa austriaca con Pol Espargaro, sostituto di Vinales in Tech3. Terzo Jorge Martin, 4° Marc Marquez. Poi Zarco e Bezzecchi. 12° Diggia, mentre ancora in difficoltà Bagnaia: Pecco chiude 18° davanti al rientrante Ogura

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Pol Espargaro nel finale balza in seconda posizione: doppietta Ktm a pochi secondi dalla bandiera a scacchi

bandiera gialla!

Lungo di Alex Marquez, costretto a rientrare ai box per un pezzo penzolante sulla sua Ducati Gresini 

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Miller si lamenta con Zarco: presunto impeding in curva 4 per il francese, a rischio penalità

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Un po' di stretching al braccio destro per Jorge Martin, che ha confermato dopo Misano di soffrire di sindrome compartimentale

I tempi a 10' dalla fine delle FP1

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bandiera gialla!

Poco fa lungo di Bezzecchi, che si trovava alle spalle del suo compagno di team Martin

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bandiera gialla!

Caduta di Pol Espargaro in curva 4, si è steso piuttosto piano nella ghiaia. Nessun problema per lui

I tempi a 20' dalla fine delle FP1

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Jorge Martin balza in seconda posizione: 1:30.159

Intanto il dottor Charte è andato al box Aprilia, per verificare le prime sensazioni di Jorge Martin e Ai Ogura. Lo spagnolo è tornato in pista con la seconda moto dopo il problema tecnico avuto sulla prima

Bagnaia al momento è in 13^ posizione, a oltre un secondo dal miglior tempo di Acosta

I tempi a 30' dalla fine delle FP1

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Acosta intanto è sceso sotto l'1:30 in 1:29. 851, poi Zarco e Marc Marquez

bandiera gialla!

Problema tecnico per Jorge Martin, costretto a parcheggiare la sua Aprilia

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Primi tempi: Acosta davanti a tutti in 1:30.314, poi Bezzecchi e Alex Marquez

Paolo Bonora sulle condizioni di Martin: "Jorge è stato bravo a finire la gara a Misano, ci eravamo accorti che qualcosa non andasse. Dopo il riposo non gli fa male, questa è una pista che speriamo sia più a suo favore. Vediamo cosa fare dopo l'Austria e se eventualmente organizzare l'operazione"

Turno particolare per Pecco Bagnaia, che avrà anche la possibilità di comunicare col suo team in questa sessione nel proseguo della sperimentazione dei team radio stile F1

si parte!

Via alle FP1, 45 minuti a disposizione dei piloti per testare le condizioni del circuito. A Spielberg fa abbastanza feddo, 12 gradi in questo momento

Tutto pronto a Spielberg, tra poco i piloti scenderanno in pista per le FP1: avranno a disposizione 45 minuti per testare le condizioni del Red Bull Ring

Tutto sul Red Bull Ring, l'analisi curva dopo curva

Motomondiale a Spielberg: l'analisi del circuito

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Forfait anche in casa Honda: per Joan Mir "valori ematici alterati" e stop forzato in attesa di nuovi esami. Al suo posto c'è Takaaki Nakagami, che si scalderà al Red Bull Ring in vista della wild card nel GP di casa a Motegi

Ancora assente, invece, Maverick Vinales: in Ktm Tech3, per il GP di casa, è stato confermato il collaudatore Pol Espargaro

Si rivede in pista Ai Ogura dopo l'infortunio alla mano in allenamento: il pilota giapponese ha saltato sia Aragon che Misano, lasciando per strada punti preziosi in ottica Mondiale

Bez: "Proverò a trasformare il dolore di Misano in grinta"

Bezzecchi riparte dall'Austria: 'Proverò a trasformare il dolore di Misano in grinta'

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Marco Bezzecchi, scivolato a -33 punti dal duo Marquez-Martin dopo la caduta al primo giro del GP San Marino, è chiamato al riscatto al Red Bull Ring, su un circuito storicamente molto amico di Ducati

La classifica nelle ultime 7 gare: i punti guadagnati da Marquez

Marquez, rimonta completata: i punti guadagnati su Bezzecchi e Martin negli ultimi 7 GP

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Marc Marquez a Misano ha completato un'incredibile rimonta, raggiungendo la vetta della classifica che, fino a 7 GP prima (dopo il Mugello), era distante 102 punti

La classifica dopo Misano (e prima di Spielberg)

MotoGP, la classifica dopo il weekend di Misano: Marquez completa la rimonta

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Marc Marquez ha agganciato in classifica piloti Jorge Martin e punta all'allungo qui in Austria, dove ha vinto nella scorsa stagione

Si riparte a una settimana dalla doppietta di Marc Marquez a Misano. Qui gli highlights della gara

Buongiorno da Spielberg, dove sta per iniziare il weekend austriaco della MotoGP. Alle 10.45 i piloti scenderanno in pista per le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW