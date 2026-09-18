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Da MotoGP a 'MopedGP': cos'è e come è andata la prima gara in Austria. VIDEO

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Il weekend austriaco della MotoGP si è aperto ieri, giovedì 17 settembre, con la terza edizione del 'MopedGP': alcuni piloti del Motomondiale (come Alex Marquez, Acosta e Toprak) hanno gareggiato insieme ai fan al Red Bull Ring su pista bagnata. Ogni partecipante ha corso in sella a un motorino. Di seguito foto e video dell'evento

IL VIDEO - LE PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI

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