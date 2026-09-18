Da MotoGP a 'MopedGP': cos'è e come è andata la prima gara in Austria. VIDEO
Il weekend austriaco della MotoGP si è aperto ieri, giovedì 17 settembre, con la terza edizione del 'MopedGP': alcuni piloti del Motomondiale (come Alex Marquez, Acosta e Toprak) hanno gareggiato insieme ai fan al Red Bull Ring su pista bagnata. Ogni partecipante ha corso in sella a un motorino. Di seguito foto e video dell'evento
- Per il terzo anno consecutivo, il circuito del Red Bull Ring ha ospitato il 'MopedGP', evento del giovedì in cui piloti e tifosi si riuniscono per un giro di pista in motorino.
- Per poter prendere parte al 'MopedGP', bisogna essere in possesso di un motorino con cilindrata non superiore a 50 cm3 e con velocità massima di 45 km/h. Decisamente un altro tipo di mezzo rispetto a quello usato dai piloti nei weekend di gara...
- Al 'MopedGP' hanno partecipato sei piloti che domenica correranno la gara della MotoGP: Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Alex Marquez, Raul Fernandez, Brad Binder e Pol Espargaro