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Beirer: "Da Aragon motori Ktm hanno ritrovato la massima potenza". VIDEO

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"Da Aragon abbiamo ritrovato i motori al massimo della potenza". La conferma arriva direttamente da Pit Beirer, direttore motorsport Ktm. Dopo i problemi di affidabilità di inizio anno e l'intervento sui motori delle RC16 con l'avvallo degli altri costruttori, la casa austriaca si gode le ritrovate prestazioni. "Con Espargaro abbiamo visto che è possibile andare forte anche se non sei Acosta", dice riferendosi al 2° posto del sostituto di Vinales alle spalle di Pedro nelle FP1 di Spielberg

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