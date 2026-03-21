Un super Di Giannantonio firma la pole position a Goiania, a distanza di 3 anni, 9 mesi e 21 giorni dall'ultima volta (Mugello 2022). Davanti a tutti ci sono i due piloti che sono passati dal Q1, con Bezzecchi che ha realizzato il 2° tempo davanti a Marc Marquez. 4° Quartararo, poi Martin. 9° Acosta e 11° Bagnaia, scivolati a inizio Q2 così come Marc. In serata, alle 19, il semaforo verde della Sprint che assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA GRIGLIA DI PARTENZA