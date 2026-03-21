- 1.F. Di Giannantonio
- 2.M. Bezzecchi
- 3.M. Marquez
MotoGP, qualifiche GP Brasile: Di Giannantonio in pole. 2° Bezzecchi, 3° Marc Marquez
Un super Di Giannantonio firma la pole position a Goiania, a distanza di 3 anni, 9 mesi e 21 giorni dall'ultima volta (Mugello 2022). Davanti a tutti ci sono i due piloti che sono passati dal Q1, con Bezzecchi che ha realizzato il 2° tempo davanti a Marc Marquez. 4° Quartararo, poi Martin. 9° Acosta e 11° Bagnaia, scivolati a inizio Q2 così come Marc. In serata, alle 19, il semaforo verde della Sprint che assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
in evidenza
La MotoGP torna in pista alle 19 per la Sprint Race: a più tardi da Goiania!
Le attese più lunghe per la seconda pole (dati di M. Merlino)
- Jack Miller: 4 anni 4 mesi 27 giorni: Argentina ’18 - San Marino ’22;
- Carlos Checa: 4 anni 4 mesi 5 giorni: Spagna 1998 - Portogallo 2002;
- Andrea Dovizioso: 4 anni 9 giorni: Giappone ’10 - Giappone ’14;
- Fabio Di Giannantonio: 3 anni 9 mesi 21 giorni: Italia ’22 - Brasile ’26
Diggia in pole (i numeri di Michele Merlino)
- 2^ pole in top-class dopo Mugello 2022: un’attesa di 3 anni 9 mesi 21 giorni
- 6^ prima fila in Carriera, la seconda nelle ultime 3 gare dopo il 3° posto a Valencia l’anno scorso.
- 117^ pole in top-class per Ducati
- Goiania è il 27° circuito in cui Ducati mette a segno la pole: ha messo a segno la pole in tutti i circuiti del calendario
GP Brasile, i risultati delle qualifiche
Super pole di Di Giannantonio, dal Q1 alla pole position a Goiania! Il pilota romano fa 1:17.410 e precede Bezzecchi (anche lui proveniente dal Q1) e Marc Marquez. Dalla seconda fila Quartararo, Martin e Ogura. Qualifiche condizionate dalle tante cadute, tra cui quella di Bagnaia: dopo la scivolata a inizio Q2 Pecco non è riuscito più a mettere insieme un tempo utile: partirà 11°
Quartararo super invece, porta la Yamaha al 4° posto, in seconda fila
Niente da fare per Bagnaia, resta 11°!
Bagnaia condizionato dalla bandiere gialle, ha un ultimo giro a disposizione per schiodarsi dall'11° posto...
Cadono anche Jorge Martin e Diggia, qualifiche finite per loro. Il romano ha la pole provvisoria
Di Giannantonio scatenato, fa 1:17.10 e abbassa ancora!
Bezzecchi secondo! 60 millesimi di ritardo da Diggia
La caduta di Pecco Bagnaia
Marc Marquez già rientrato in pista a tempo di record, Bagnaia invece è subito rientrato, evidentemente qualcosa non funzionava
Intanto i tempi al momento: Di Giannantonio in pole, poi Marc Marquez (che ha chiuso il crono prima della caduta) e Jorge Martin, 4° Bezzecchi
E cade anche Marc Marquez! Sta succedendo di tutto a Goiania!
Caduta anche per Acosta! Inizio caotico di Q2!
Cade Bagnaia prima di chiudere il tempo! Serve una gran corsa al box!
Via al Q2, ci si gioca la pole position a Goiania, la prima della storia della MotoGP su questo circuito
Buone notizie sia per Bezzecchi che per Di Giannantonio: entrambi hanno due gomme soft a disposizione per fare il tempo nel Q2, quindi doppio tentativo per loro come tutti gli altri
I 12 piloti che si giocheranno la pole a Goiania
- Zarco
- Razgatlioglu
- Quartararo
- Acosta
- Di Giannantonio
- Aldeguer
- Bagnaia
- Bezzecchi
- A. Marquez
- Ogura
- Martin
- M. Marquez
I risultati del Q1: Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2
Bezzecchi col miglior tempo (1:17.408) e Di Giannantonio (1:17.531) passano in Q2. Mir primo escluso, partirà 13° davanti a Moreira e Morbidelli. Ultimo Enea Bastianini, mai a suo agio finora a Goiania
Escursione per Bezzecchi, che comunque ha il posto in Q2 al sicuro
Pochi secondi alla bandiera a scacchi, vedremo se qualcuno riuscirà a scalzare Bezzecchi e Diggia
Jack Miller si sdraia in curva 1, qualifiche finite per lui
Si migliora anche Bezzecchi, che resta al comando in 1:17.408 e prenota il Q2
Di Giannantonio si migliora e sale in seconda posizione, scalzando al momento Moreira
Piloti di nuovo in pista per le ultime cartucce, in questo momento Bezzecchi e Moreira andrebbero in Q2
La situazione dopo i primi time attack
Altra caduta per Luca Marini, che allarga le braccia. Difficile a questo punto poter rientrare in pista per lui...
BEZZECCHI! 1:17.760! Suo il miglior tempo provvisorio di questo Q1
Bezzecchi casco rosso al terzo settore...
Primi tempi: Moreira davanti a tutti, poi Mir. Bezzecchi terzo, Diggia 4°: al momento gli italiani sarebbero esclusi
Via al Q1, iniziano le qualifiche a Goiania
I piloti impegnati in Q1: due posti disponibili per il Q2
- Marini
- Moreira
- Vinales
- Morbidelli
- Bastianini
- Raul Fernandez
- Binder
- Mir
- Rins
- Miller
- Di Giannantonio
- Bezzecchi
I risultati delle Libere 2
Il VIDEO della caduta di Bezzecchi
Ai Ogura miglior tempo (con gomma soft al posteriore) nelle FP2 del GP Brasile: il giapponese di Aprilia Trackhouse precede Marc Marquez (gran tempo con la media) e Jorge Martin. 4° un ottimo Bagnaia, Bezzecchi chiude invece 10° con scivolata nel finale
Botta e risposta tra Ai Ogura e Marc Marquez, che si riprende il miglior tempo di queste FP2 in 1:18.237. Da sottolineare però che il giapponese ha la soft al posteriore, mentre il ducatista la media
Caduta per Franco Morbidelli, anche per lui non ci voleva a pochi minuti dal Q1...
Ai Ogura nel frattempo si mette davanti a tutti: 1:18.342
Caduta di Bezzecchi quando mancano 4' alla fine! Non ci voleva per il Bez, che deve passare dal Q1 tra pochi minuti
Caduta di Toprak Razgatlioglu, nessun problema per il turco di Yamaha Pramac, che avrà tempo di sistemare la moto in vista del Q2
Bagnaia abbassa di 5 millesimi il tempo di Martin e si mette davanti a tutti
La mamma di Morbidelli al box VR46: per Franco, metà italiano e metà brasiliano, è un po' come se fosse il GP di casa
Jorge Martin fa 1:18.523 e conferma anche sull'asciutto la confidenza sul tracciato del Goiania: nuovo miglior tempo per lui
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
La caduta precedente di Luca Marini
Bene anche Ogura, secondo tempo provvisorio a 1 decimo di ritardo da Marc Marquez
Alex Marquez torna al box in scooter dopo la scivolata di inizio turno
Morbidelli si scalda per il Q1 con un 1:18.834, subito però battutto da Marc Marquez (1:18.663)
Buone sensazioni da Bezzecchi dopo i problemi di ieri: il pilota Aprilia è 4°, sembra aver ritrovato le sensazioni perdute nelle Pre-qualifiche
Cade anche Luca Marini, settore 1
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Di Giannantonio nuovo miglior tempo in 1:18.888
Caduta per Alex Marquez in curva 4, molto contrariato il pilota Gresini
Marc Marquez si mette davanti a tutti in 1:18.911. Tempi ovviamente decisamente più bassi rispetto a quelli di ieri registrati sul bagnato
Sventolano le bandiere gialle e rosse, indice di un asfalto scivoloso in alcuni punti
Via alle prove libere 2, 30 minuti a disposizione dei piloti prima delle qualifiche
Tutto pronto a Goiania per le FP2, dalle 14.10 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Per i piloti ultime prove prima del Q1, che vedrà tra gli altri Marco Bezzecchi al via
Martin: "Pista divertente, ma sarà complicato fare 31 giri"
Acosta: "Difficile gestire le gomme in queste condizioni"
Toprak 3°: "Venerdì incredibile, ma conta di più la gara"
Toprak Razgatlioglu 3° a sorpresa a Goiania: 'Venerdì incredibile'Vai al contenuto
Bagnaia 9°: "Che figata di pista! E la moto mi piace"
Bagnaia promuove Goiania: 'Questa pista è una figata'Vai al contenuto
Marc Marquez 2°: "Mi adatto subito, è una mia caratteristica"
Zarco: "Avevo più feeling degli altri e ho spinto subito forte"
Zarco: 'Avevo fiducia e ho spinto subito forte'Vai al contenuto
Bezzecchi costretto a passare dal Q1: i 10 qualificati al Q2
GP Brasile, i 10 piloti qualificati al Q2 a GoianiaVai al contenuto
La pioggia condiziona le Pre-qualifiche: miglior tempo di Zarco
Super sabato a Goiania: FP2 alle 14.10, pole alle 14.50 su Sky
Inizia un super sabato in Brasile, con i piloti della MotoGP che alle 14.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere e qualche minuto più tardi, alle 14.50, saranno impegnati nelle qualifiche.