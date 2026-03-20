Pre-qualifiche condizionate dalla pioggia a Goiania, iniziata a cadere poco prima di metà turno. Miglior tempo firmato da Zarco, davanti a Marc Marquez e un super Razgatlioglu. Sabato si prospetta una gran bagarre in Q1: Bezzecchi, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Morbidelli e Marini tra i piloti che si giocheranno gli ultimi due posti disponibili per conquistare la pole. Qualifiche alle 14.50 e Sprint Race alle 19. Domenica gara lunga alle 19. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) MARINI
- 12) MILLER
- 13) RINS
- 14) VINALES
- 15) MOREIRA
- 16) MIR
- 17) BINDER
- 18) MORBIDELLI
- 19) DI GIANNANTONIO
- 20) BEZZECCHI
- 21) RAUL FERNANDEZ
- 22) BASTIANINI