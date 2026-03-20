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MotoGP, GP Brasile: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

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Pre-qualifiche condizionate dalla pioggia a Goiania, iniziata a cadere poco prima di metà turno. Miglior tempo firmato da Zarco, davanti a Marc Marquez e un super Razgatlioglu. Sabato si prospetta una gran bagarre in Q1: Bezzecchi, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Morbidelli e Marini tra i piloti che si giocheranno gli ultimi due posti disponibili per conquistare la pole. Qualifiche alle 14.50 e Sprint Race alle 19. Domenica gara lunga alle 19. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

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