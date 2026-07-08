La MotoGP è di scena al Sachsenring fino a domenica 12 luglio per il Gran Premio di Germania . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend tedesco.

Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì 10 luglio si inizia a fare sul serio: alle 10.40 la prima sessione di prove libere , a seguire, dalle 14.55 , le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato, dopo le FP2, appuntamento con le qualifiche alle 10.45 , mentre alle 14.55 scatta la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara , con il semaforo verde previsto alle 14 prima della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15).

Si corre sul circuito de l Sachsenring , vicino alla città di Chemnitz. La pista, caratterizzata dalle sue proverbiali curve strette (ben 10 a sinistra e 3 a destra), è lunga 3,67 km . Il rettilineo principale misura 700 metri. Il record nell’era MotoGP appartiene a Marc Marquez , autentico specialista del tracciato, che conta 9 successi: otto di fila dal 2013 al 2021 a cui si aggiunge il trionfo dello scorso anno.

Le previsioni meteo

I piloti dovrebbero trovare temperature più basse rispetto a quelle dell'ultimo Gran Premio di Assen con massime comprese tra 27 e 29 gradi. Ma ad oggi non è prevista pioggia: la giornata più nuvolosa dovrebbe essere quella di domenica, mentre venerdì e sabato dovrebbe prevalere il sole.