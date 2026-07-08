MotoGP, GP Germania al Sachsenring: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena al Sachsenring fino a domenica 12 luglio per il Gran Premio di Germania. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend tedesco.
Gli orari del GP Germania
Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì 10 luglio si inizia a fare sul serio: alle 10.40 la prima sessione di prove libere, a seguire, dalle 14.55, le Pre-qualifiche con in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato, dopo le FP2, appuntamento con le qualifiche alle 10.45, mentre alle 14.55 scatta la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 14 prima della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15).
Vedi anche
MotoGP al Sachsenring: guida al GP Germania su Sky
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito del Sachsenring, vicino alla città di Chemnitz. La pista, caratterizzata dalle sue proverbiali curve strette (ben 10 a sinistra e 3 a destra), è lunga 3,67 km. Il rettilineo principale misura 700 metri. Il record nell’era MotoGP appartiene a Marc Marquez, autentico specialista del tracciato, che conta 9 successi: otto di fila dal 2013 al 2021 a cui si aggiunge il trionfo dello scorso anno.
Approfondimento
MotoGP in Germania: tutti i segreti del circuito
L'albo d'oro del GP Germania in MotoGP
- 2002: Valentino Rossi
- 2003: Sete Gibernau
- 2004: Max Biaggi
- 2005: Valentino Rossi
- 2006: Valentino Rossi
- 2007: Daniel Pedrosa
- 2008: Casey Stoner
- 2009: Valentino Rossi
- 2010: Daniel Pedrosa
- 2011: Daniel Pedrosa
- 2012: Daniel Pedrosa
- 2013: Marc Marquez
- 2014: Marc Marquez
- 2015: Marc Marquez
- 2016: Marc Marquez
- 2017: Marc Marquez
- 2018: Marc Marquez
- 2019: Marc Marquez
- 2020: non disputato a causa della pandemia
- 2021: Marc Marquez
- 2022: Fabio Quartararo
- 2023: Jorge Martin
- 2024: Francesco Bagnaia
- 2025: Marc Marquez
Le previsioni meteo
I piloti dovrebbero trovare temperature più basse rispetto a quelle dell'ultimo Gran Premio di Assen con massime comprese tra 27 e 29 gradi. Ma ad oggi non è prevista pioggia: la giornata più nuvolosa dovrebbe essere quella di domenica, mentre venerdì e sabato dovrebbe prevalere il sole.