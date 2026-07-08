La MotoGP è in Germania per un altro weekend di spettacolo da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Venerdì prove libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e, infine, la MotoGP alle 14

La MotoGP è di scena al Sachsenring per l'undicesimo appuntamento della stagione 2026. Il Gran Premio di Germania è in diretta fino a domenica 12 luglio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.