MotoGP in Germania: orari tv e streaming e dove vedere la gara del Sachsenring10-12 luglio
La MotoGP è in Germania per un altro weekend di spettacolo da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Venerdì prove libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica le gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e, infine, la MotoGP alle 14
La MotoGP è di scena al Sachsenring per l'undicesimo appuntamento della stagione 2026. Il Gran Premio di Germania è in diretta fino a domenica 12 luglio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Dopo la conferenza piloti del giovedì, venerdì 10 luglio si scende in pista: alle 10.40 la prima sessione di prove libere, a seguire, dalle 14.55, le Pre-qualifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove. Poi, alle 10.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 14.55 scatta la Sprint. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto alle 14 prima della Moto3 (ore 11) e della Moto2 (ore 12.15).
GP Germania, gli orari del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 9 luglio
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
Venerdì 10 luglio
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 11 luglio
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 12 luglio
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy