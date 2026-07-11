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MotoGP, la griglia di partenza del GP Germania al Sachsenring

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Marc Marquez conquista la pole position al Sachsenring: lo spagnolo apre una prima fila tutta Ducati con suo fratello Alex e Di Giannantonio. 4° Fernandez, poi Ogura. 8° Martin e 10° Bagnaia. Caduta durante il Q2 per Bezzecchi che ha rimediato una frattura scomposta della clavicola sinistra: salterà il resto del weekend. Griglia di partenza valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

SPRINT LIVE, CLICCA QUI - LA CADUTA DI BEZZECCHI

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