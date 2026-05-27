MotoGP, GP Italia (Mugello): orari tv e ultime news

La MotoGP è di scena al Mugello fino a domenica 31 maggio per il Gran Premio d'Italia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Ecco la guida al weekend.

Gli orari del GP d'Italia Dopo la conferenza piloti del giovedì, si scende in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. FP1 MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato il solito show con la caccia alla pole position in top class dalle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Vedi anche MotoGP al Mugello: guida al GP Italia LIVE su Sky

Le caratteristiche del circuito La MotoGP arriva su uno dei circuiti più amati e spettacolari del calendario. L'Autodromo Internazionale del Mugello, immerso nelle colline toscane, si trova nel comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Inaugurato nel 1974 e ristrutturato a partire dal 1988 sotto la proprietà della Ferrari, il tracciato è lungo 5,245 km e presenta 15 curve, con una configurazione che alterna cambi di direzione rapidi e curvoni veloci, oltre a un rettilineo principale tra i più lunghi del campionato. Approfondimento Mugello: l'analisi del circuito curva dopo curva

L'albo d'oro del GP Italia in MotoGP 2002: Valentino Rossi (Honda)

2003: Valentino Rossi (Honda)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2005: Valentino Rossi (Yamaha)

2006: Valentino Rossi (Yamaha)

2007: Valentino Rossi (Yamaha)

2008: Valentino Rossi (Yamaha)

2009: Casey Stoner (Ducati)

2010: Dani Pedrosa (Honda)

2011: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2014: Marc Marquez (Honda)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Danilo Petrucci (Ducati)

2020: non disputato a causa della pandemia

2021: Fabio Quartararo (Yahama)

2022: Francesco Bagnaia (Ducati)

2023: Francesco Bagnaia (Ducati)

2024: Francesco Bagnaia (Ducati)

2025: Marc Marquez (Ducati) Approfondimento Albo d'oro Mugello: i vincitori nell'era MotoGP