Valentino Rossi è il 're' del Mugello con sette vittorie nella classe regina, arrivate consecutivamente tra il 2002 e il 2008. Tra i pluri vincitori anche Jorge Lorenzo, che alla Scarperia si è imposto in sei occasioni. Ecco la lista dei piloti che hanno trionfato in MotoGP dal 2002 ad oggi sul circuito toscano. Il GP del Mugello in diretta domenica su Sky Sport MotoGP

COM'ERA FINITA L'ULTIMA VOLTA AL MUGELLO