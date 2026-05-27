MotoGP, orari e dove vedere il GP Italia al Mugello29-31 maggio
Il Mugello si prepara ad accogliere il Motomondiale per un weekend all'insegna dello spettacolo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: il GP d'Italia, con il ritorno in pista di Marc Marquez, parte venerdì con prove libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Da non perdere anche la Harley-Davidson Bagger World Cup col debutto di Andrea Iannone
Il Motomondiale sbarca al Mugello per il Gran Premio d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 31 maggio con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Senza gli infortunati Alex Marquez e Johann Zarco, il paddock riabbraccia Marc Marquez. Nel weekend occhi puntati anche sulla Harley-Davidson Bagger World Cup, al suo secondo round stagionale col debutto di Andrea Iannone.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Al Mugello si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi scendere in pista venerdì dalle 8.55 per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Prima sessione di MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle Pre-qualifiche. Sabato il solito show con la caccia alla pole position in MotoGP alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14.
GP d'Italia, il programma e gli orari del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 28 maggio
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 18.15: Racebook
Venerdì 29 maggio
- Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 - pre qualifiche
- Ore 14: Moto2 - pre qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – pre qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 30 maggio
- Ore 8.35: Moto3 - prove libere 2
- Ore 9.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 10.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.05: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto 3 - qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 - qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live – sprint
- Ore 14.55: MotoGP - sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup - Race 2
Domenica 31 maggio
- Ore 9.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 - gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy MotoGP