Il Mugello si prepara ad accogliere il Motomondiale per un weekend all'insegna dello spettacolo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW : il GP d'Italia, con il ritorno in pista di Marc Marquez, parte venerdì con prove libere e Pre-qualifiche. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Da non perdere anche la Harley-Davidson Bagger World Cup col debutto di Andrea Iannone

Il Motomondiale sbarca al Mugello per il Gran Premio d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 31 maggio con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Senza gli infortunati Alex Marquez e Johann Zarco, il paddock riabbraccia Marc Marquez. Nel weekend occhi puntati anche sulla Harley-Davidson Bagger World Cup, al suo secondo round stagionale col debutto di Andrea Iannone.